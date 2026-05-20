Переговоры Путина и Си Цзиньпина завершились

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время беседы в Доме народных собраний в Пекине

Переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина завершились, встреча продлилась почти три часа, сообщает пресс-служба Кремля. Мероприятие прошло в рамках визита российского лидера в Пекин по случаю 25-летия договора двух стран о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Встреча состоялась в Доме народных собраний. Сначала главы государств беседовали в узком составе, затем к ним присоединились остальные члены делегаций, и встреча продолжилась в расширенном формате.

Вечером у Путина и Си Цзиньпина также запланирована неформальная встреча за чаем. Они обсудят актуальные вопросы международной повестки.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отношения Москвы и Пекина развиваются стратегически стабильно, планируются и выстраиваются, а не представляют собой «лоскутное одеяло». По ее словам, двусторонние отношения развиваются так, чтобы укреплялся именно их фундамент.

Путин между тем заявил, что дружба Москвы и Пекина не направлена против кого-либо. Глава государства отметил, что страны работают на мирное дело и в сторону всеобщего процветания, а также вносят весомый вклад в решение насущных общемировых и региональных проблем. Именно так они выступают в защиту международного права и положений Устава ООН.