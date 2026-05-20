20 мая 2026 в 09:58

Стало известно, чем и откуда ВСУ обстреляли Белгородскую область

Военэксперт Дандыкин: ВСУ могли обстрелять Белгородчину HIMARS из-под Харькова

ВСУ могли обстрелять Белгородскую область с применением американских систем залпового огня HIMARS из Харьковской или Сумской областей, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. Он уточнил, что расстояние полета снарядов позволяет нанести такой удар.

Предположу, что ВСУ пытались нанести удар по Белгородской области из американских установок HIMARS. Расстояние позволяет: [снаряды пролетают] 80 с лишним километров. Если это Белгородская область, то бить могли из Харьковской или Сумской областей. Запускают ракеты и уходят. Часто расчеты не успевают [скрыться], их выявляют и уничтожают, — сказал Дандыкин.

Утром 20 мая пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 273 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей.

