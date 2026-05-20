Песков ответил на заявления Зеленского о планах ударов по России

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев якобы подготовил план ударов по России на июнь, не способствуют выходу на мирное урегулирование конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые передает РИА Новости, в Кремле постоянно слышат такие угрозы.

Действительно, снова и снова мы слышим воинственные заявления. Это не те заявления, которые способствовали бы созданию духа выхода на мирные переговоры, — сказал он.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя признал, что переговоры с Украиной зашли в тупик. По его словам, Москва не видит сигналов от Киева о его готовности продолжать двигаться в этом направлении.

До этого политолог Богдан Безпалько предположил, что украинская сторона непременно напала бы на Россию при наличии ядерного оружия. По его словам, сожаления о потере данного вида вооружения со стороны Зеленского не являются чем-то новым или неожиданным, а, наоборот, возвращают всех участников кризиса к причинам, которые легли в основу начала спецоперации.