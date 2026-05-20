Россия и Китай объединились и выступили с обвинением США Россия и Китай обвинили США в провале попыток сохранить действие ДСНВ

После завершения срока действия ДСНВ сохранить договорное наследие не удалось из-за линии Соединенных Штатов, говорится в совместном заявлении Российской Федерации и Китая. В документе, опубликованном на сайте Кремля, отмечается, что Москва и Пекин с сожалением оценивают эту ситуацию.

Стороны <...> выражают сожаление в связи с тем, что после истечения срока его действия безответственная линия США не позволила сохранить наследие данного соглашения в виде добровольных самоограничений, — сказано в документе.

В совместном заявлении двух стран также говорится, что Россия и Китай вывели межгосударственное сотрудничество на самый высокий уровень за всю историю отношений. В документе подчеркивается, что Москва и Пекин продолжают последовательно развивать взаимодействие и укреплять партнерство.

По итогам переговоров с Путиным Си Цзиньпин сообщил, что обе страны намерены защищать Устав ООН и выступать против любых форм гегемонии. Китайский лидер также обратил внимание на риск перехода международных отношений к принципам «мира джунглей».