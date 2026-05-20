20 мая 2026 в 11:23

Пожар вспыхнул на одной из станций МЦД на юго-востоке Москвы

В Москве загорелась станция МЦД «Выхино»

Пожар разгорелся на станции МЦД «Выхино» на юго-востоке российской столицы, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Согласно его информации, горит секция ограждения. По словам очевидцев, инцидент на движение составов никак не повлиял.

В ГУ МЧС России по городу подтвердили возгорание, сотрудники ведомства выехали на место ЧП. Сведений о возможных жертвах и пострадавших на данный момент не поступало.

Ранее сообщалось, что в подмосковном селе Белый Раст загорелись склады. Площадь пожара составила около пяти тысяч квадратных метров. К ликвидации привлечены порядка 40 человек и 11 единиц спецтехники. Как уточнил глава Дмитровского городского округа, жизни людей и жилым домам ничто не угрожает.

До этого стало известно, что 66-летняя женщина и ее пятилетний внук погибли при пожаре в частном доме в подмосковной Лобне. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Одной из вероятных причин трагедии в СК назвали неисправность газового оборудования.

