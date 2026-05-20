Названа самая уязвимая для аферистов категория россиян

Дачники входят в число самых уязвимых жертв мошенников из-за сезонности, доверчивости, удаленности участков и частых сделок «по знакомству», рассказал Lenta.ru доцент Финансового университета Марчел Кырлан. Эксперт пояснил, что сегодня злоумышленники активно применяют цифровые сервисы, поддельные бумаги и методы социальной инженерии.

Сегодня злоумышленники активно используют цифровые сервисы, поддельные документы и социальную инженерию. Одна из самых распространенных схем — это мошенничество с земельными участками и домами. Человеку могут продать участок с проблемными границами, арестом, двойной продажей, чужими коммуникациями или вообще без надлежащего права собственности, — сказал он.

Ранее доцент Финансового университета Петр Щербаченко заявил, что аферисты все чаще обманывают клиентов через липовые объявления об аренде и продаже жилья, выманивая задаток за осмотр нереального объекта. Злоумышленники берут чужие привлекательные картинки настоящих апартаментов, зачастую из другого населенного пункта, формируя видимость выгодной сделки, добавил эксперт.

Кроме того, в пресс-службе МВД России сообщили о новой схеме обмана: злоумышленники продают поддельные театральные входные билеты и провоцируют жертву переводить деньги дважды. Аферисты следят за активными посетителями тематических сайтов и чатов, а в первую очередь интересуются теми, кто жалуется на недоступность билетов на представление.