Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 мая 2026 в 11:53

Названа самая уязвимая для аферистов категория россиян

Доцент Кырлан назвал дачников легкой добычей для аферистов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Дачники входят в число самых уязвимых жертв мошенников из-за сезонности, доверчивости, удаленности участков и частых сделок «по знакомству», рассказал Lenta.ru доцент Финансового университета Марчел Кырлан. Эксперт пояснил, что сегодня злоумышленники активно применяют цифровые сервисы, поддельные бумаги и методы социальной инженерии.

Сегодня злоумышленники активно используют цифровые сервисы, поддельные документы и социальную инженерию. Одна из самых распространенных схем — это мошенничество с земельными участками и домами. Человеку могут продать участок с проблемными границами, арестом, двойной продажей, чужими коммуникациями или вообще без надлежащего права собственности, — сказал он.

Ранее доцент Финансового университета Петр Щербаченко заявил, что аферисты все чаще обманывают клиентов через липовые объявления об аренде и продаже жилья, выманивая задаток за осмотр нереального объекта. Злоумышленники берут чужие привлекательные картинки настоящих апартаментов, зачастую из другого населенного пункта, формируя видимость выгодной сделки, добавил эксперт.

Кроме того, в пресс-службе МВД России сообщили о новой схеме обмана: злоумышленники продают поддельные театральные входные билеты и провоцируют жертву переводить деньги дважды. Аферисты следят за активными посетителями тематических сайтов и чатов, а в первую очередь интересуются теми, кто жалуется на недоступность билетов на представление.

Общество
Россия
мошенники
дачники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трое россиян пострадали при ударе украинского дрона по автомобилю
Хинштейн раскрыл судьбу пострадавшей при ударе ВСУ женщины
Китаец не видел Путина 25 лет и преподнес ему редкий подарок
В Махачкале вспыхнула крыша пятиэтажки на площади 100 «квадратов»
ВС России получили новую задачу по защите россиян
РФС запустил в МАКСе сервис для зрителей суперфинала Кубка России
Привычка к комфорту: как дом формирует эмоциональное состояние
Стало известно, зачем Кушнер и Уиткофф могли решить посетить Россию
Врач рассказал, как предотвратить отеки ног в жаркую погоду
YouTube стал лидером антирейтинга в России
Врач перечислил симптомы лихорадки Эбола
Москвичей предупредили об «осенней погоде»
Австрия дала одно обещание после позора с надгробиями советских воинов
Кардиолог предупредила о последствиях жары
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир на фоне визита Путина в Китай
Российский актер собрал более полумиллиона штрафов за нарушение ПДД
Россия и Китай призвали Японию уничтожить химоружие
ВСУ нацелились на мирных жителей Херсонщины
Автоэксперт перечислил главные риски во время шиномонтажа
«Лихачество и безрассудство»: организатор туров на Байкале о ЧП с катером
Дальше
Самое популярное
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.