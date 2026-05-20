Биолог дал советы, как уберечь дачный участок от змей

Специальные отпугиватели с вибрацией помогут защитить дачный участок в период активности змей, посоветовал в беседе с aif.ru биолог Дмитрий Сафонов. По его словам, эти устройства безопасны для людей и домашних питомцев. Специалист также призвал своевременно убирать прелую траву после покоса, компост и доски.

Теплый май пробудил гадюк, ужей и других змей средней полосы немного раньше срока. Сейчас у них в самом разгаре сезон спаривания, поэтому рептилии все чаще попадают на глаза людям и заходят на дачные участки. Они активно ищут партнера. Самые опасные места на дачном участке — это высокая нескошенная трава, компостные кучи или стопки дров, — подчеркнул Сафонов.

В качестве защиты в труднодоступных местах можно использовать нафталиновые шарики или другие средства с насыщенным запахом. При этом с ними нужно быть осторожнее, поскольку они часто содержат токсины. Есть и другой безопасный способ отпугнуть змей — с помощью лука, чеснока, полыни, лаванды или розмарина.

Ранее в России зафиксированы первые в этом сезоне случаи нападения змей, несколько пострадавших находятся в реанимации с сильнейшей интоксикацией. Инциденты произошли сразу в нескольких регионах.