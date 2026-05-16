16 мая 2026 в 14:09

Россиян начали атаковать проснувшиеся гадюки

В России зафиксировали первые в 2026 году укусы гадюк

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В России зафиксированы первые в этом сезоне случаи нападения змей, несколько пострадавших находятся в реанимации с сильнейшей интоксикацией, сообщает Telegram-канал SHOT. Инциденты произошли сразу в нескольких регионах.

В Саратовской области женщину укусили, пока она сажала клубнику. Дачницу с острой болью в лодыжке госпитализировали, и несколько дней она провела под капельницами. В Свердловской области сразу три человека попали в больницу с острым отравлением.

В Пермском крае две гадюки обустроили гнездо на частном участке и укусили 41-летнего мужчину. Похожий случай произошел в Кузбассе, где змея напала на жителя прямо дома. В Татарстане 61-летнего мужчину укусили, когда он собирал крапиву для супа, — у него развился смертельно опасный отек Квинке, но врачам удалось его спасти.

Сообщения о встречах с рептилиями также поступают из Красноярского края и Подмосковья: в Балашихе, Орехово-Зуево и Егорьевске пострадали двое детей и пенсионерка. Смертельных случаев от змеиного яда в России в этом году не зарегистрировано.

Ранее главный герпетолог Сибирского серпентария Игорь Титов сообщил, что при укусе гадюки нужно принять антигистаминный препарат и поехать в больницу. Он подчеркнул, что нельзя перетягивать укушенную конечность жгутом, так как это может вызвать некроз тканей.

Общество
Россия
гадюки
нападения
