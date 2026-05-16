Выросло число пострадавших при взрыве в Пятигорске Количество пострадавших при взрыве на заправке в Пятигорске выросло до шести

Количество пострадавших при взрыве на газовой заправке в Пятигорске выросло до шести человек, написал в Telegram-канале глава Ставропольского края Владимир Владимиров. По его словам, еще четыре человека увезли в больницу.

Количество пострадавших при взрыве на газовой заправке в Пятигорске увеличилось до шести. Еще четверо человек доставлены в медучреждения. Им оказывается необходимая помощь, — написал Владимиров.

Ранее глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов сообщил, что площадь пожара, разгоревшегося на территории автозаправочной станции, по предварительным данным, составляет порядка 1 тыс. квадратных метров. По его словам, на месте происшествия развернут оперативный штаб пожаротушения.

Взрыв на АЗС прогремел при срыве баллона во время разгрузки газовоза. Как отметил градоначальник, причиной ЧП могло стать нарушение техники безопасности. Он также добавил, что происшествие никак не связано с атакой ВСУ.