День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 мая 2026 в 14:39

Выросло число пострадавших при взрыве в Пятигорске

Количество пострадавших при взрыве на заправке в Пятигорске выросло до шести

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Количество пострадавших при взрыве на газовой заправке в Пятигорске выросло до шести человек, написал в Telegram-канале глава Ставропольского края Владимир Владимиров. По его словам, еще четыре человека увезли в больницу.

Количество пострадавших при взрыве на газовой заправке в Пятигорске увеличилось до шести. Еще четверо человек доставлены в медучреждения. Им оказывается необходимая помощь, — написал Владимиров.

Ранее глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов сообщил, что площадь пожара, разгоревшегося на территории автозаправочной станции, по предварительным данным, составляет порядка 1 тыс. квадратных метров. По его словам, на месте происшествия развернут оперативный штаб пожаротушения.

Взрыв на АЗС прогремел при срыве баллона во время разгрузки газовоза. Как отметил градоначальник, причиной ЧП могло стать нарушение техники безопасности. Он также добавил, что происшествие никак не связано с атакой ВСУ.

Регионы
Ставропольский край
Пятигорск
взрывы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Школьник попал под украинский удар в Шебекино
Европейские лидеры задумались о переговорах с Путиным
СК возбудил уголовное дело после взрыва газа на АЗС в Пятигорске
Магнитные бури сегодня, 16 мая: что завтра, рассеянность, головные боли
Неудачный ремейк? Как ВСУ пытались повторить операцию «Поток», что известно
Российский фигурист раскрыл правду о безопасности в США
«Это шизофрения»: Захарова жестко раскритиковала резолюцию ЕП к КНР
Строитель изменил многолетней привычке и выиграл целое состояние
Россиянке по ошибке прислали видео с истязанием ребенка из ОАЭ
Жителей Подмосковья предупредили о появлении ядовитого паука
Выросло число пострадавших при взрыве в Пятигорске
На Крымском мосту возникла гигантская очередь
ВСУ попытались нанести удар по ЗАЭС с помощью дрона-камикадзе
«Расизм и ксенофобия»: Захарова о слабостях «цивилизованных европейцев»
«Барселону» решил покинуть ведущий нападающий
Политолог раскрыл, почему США раздувают конфликт с лабораториями на Украине
«Преступная империя»: Захарова обвинила Киев в торговле детьми
Стали известны последствия взрыва на АЗС в Пятигорске
Раскрыта сумма суточных выплат за слежку за убитым другом Дурова
Взрыв в Пятигорске 16 мая: причины, была ли атака БПЛА, сколько жертв
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Москва

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.