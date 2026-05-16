В Сети появился момент мощного взрыва на АЗС в Пятигорске

Telegram-канал «112» опубликовал кадры взрыва в Пятигорске. На видеозаписи виден столб дыма, который поднимается в воздух. Очевидец заснял момент взрыва, когда находился за рулем. По предварительным данным, пострадали два человека.

Ранее сообщалось, что взрыв в Пятигорске не связан с атакой беспилотников. По словам главы города Дмитрия Ворошилова, взрыв с последующим возгоранием раздался при разгрузке газовоза. Предположительно, произошло нарушение техники безопасности, добавил мэр. Ворошилов добавил, что находится на месте происшествия. Он уточнил, что в городе создан штаб пожаротушения, в который вошли порядка 50 сотрудников МЧС.

Позднее Ворошилов сообщил, что площадь пожара, разгоревшегося на территории автозаправочной станции в Пятигорске, по предварительным данным, составляет порядка 1 тыс. квадратных метров. Он призвал жителей и гостей города не мешать проезду спецтехники для подвоза воды.