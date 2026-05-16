Масштабный пожар вспыхнул на месте взрыва в Пятигорске Ворошилов: площадь пожара на АЗС в Пятигорске достигла 1 тыс. квадратных метров

Площадь пожара, разгоревшегося на территории автозаправочной станции в Пятигорске, по предварительным данным, составляет порядка 1 тыс. квадратных метров, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов в мессенджере МАКС. По его словам, на месте происшествия развернут оперативный штаб пожаротушения.

Объявлен повышенный ранг пожара. <...> Работают восемь единиц пожарной техники. Более 50 человек личного состава МЧС РФ. Предположительно, площадь пожара — 1 тыс. кв. м, — написал он.

Ворошилов также призвал пятигорчан и гостей города не мешать проезду спецтехники для подвоза воды. В настоящий момент улица Ермолова перекрыта.

Взрыв на АЗС в Пятигорске прогремел при срыве баллона во время разгрузки газовоза. Как отметил градоначальник, причиной ЧП могло стать нарушение техники безопасности. Он также добавил, что происшествие никак не связано с атакой ВСУ.

Ранее губернатор Ставропольского края Владимиров Владимир сообщил, что при взрыве пострадали два человека. По словам главы региона, один из них находится в тяжелом состоянии, с ним работают медики.