Названа причина взрыва в Пятигорске

Взрыв в Пятигорске прогремел при срыве баллона во время разгрузки газовоза, сообщил в своем канале в МАКСе глава города Дмитрий Ворошилов. По словам градоначальника, причиной ЧП могло стать нарушение техники безопасности. По словам мэра, все силы и средства экстренных служб были незамедлительно направлены на ликвидацию этой чрезвычайной ситуации.

При разгрузке газовоза произошел взрыв с последующим возгоранием. Все силы и средства выехали на ликвидацию чрезвычайной ситуации. Я также нахожусь на месте чрезвычайной ситуации, — написал Ворошилов.

Глава города также добавил, что происшествие никак не было связано с атакой ВСУ. Сейчас главной задачей экстренных служб является локализация пожара, чтобы огонь не перекинулся на соседние здания.

Ранее два человека пострадали в результате хлопка с последующим возгоранием на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) нефтебазы в Башкирии. Их доставили в больницу с ожогами. В ликвидации возгорания задействовали 46 человек и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России.