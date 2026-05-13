Два человека пострадали при пожаре на нефтебазе в Башкирии

Два человека пострадали при пожаре на нефтебазе в Башкирии

Два человека получили ожоги в результате хлопка с последующим возгоранием на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) нефтебазы в Башкирии, их госпитализируют, сообщили в ГУ МЧС по региону. На месте работают спасатели.

По предварительным данным, два человека получили ожоги, они госпитализируются в лечебное учреждение, — сказано в сообщении.

Отмечается, что в ликвидации возгорания задействованы 46 человек и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России — 38 человек и 13 единиц техники. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств инцидента.

Ранее стало известно о пожаре в парке аттракционов «Джунгли» в Анапе. Огонь вспыхнул на территории картинга. На опубликованных кадрах видно колесо обозрения и поднимающийся за ним огромный столб черного дыма. По словам очевидцев, похожее уже происходило год назад.

До этого жители Хабаровска почувствовали запах гари из-за пожара, который вспыхнул на острове Кабельном на Амуре. Дым от возгорания был четко виден с берега реки. В администрации города указывали, что дежурные службы проводили ликвидацию возгорания.