День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 мая 2026 в 10:18

Два человека пострадали при пожаре на нефтебазе в Башкирии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Два человека получили ожоги в результате хлопка с последующим возгоранием на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) нефтебазы в Башкирии, их госпитализируют, сообщили в ГУ МЧС по региону. На месте работают спасатели.

По предварительным данным, два человека получили ожоги, они госпитализируются в лечебное учреждение, — сказано в сообщении.

Отмечается, что в ликвидации возгорания задействованы 46 человек и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России — 38 человек и 13 единиц техники. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств инцидента.

Ранее стало известно о пожаре в парке аттракционов «Джунгли» в Анапе. Огонь вспыхнул на территории картинга. На опубликованных кадрах видно колесо обозрения и поднимающийся за ним огромный столб черного дыма. По словам очевидцев, похожее уже происходило год назад.

До этого жители Хабаровска почувствовали запах гари из-за пожара, который вспыхнул на острове Кабельном на Амуре. Дым от возгорания был четко виден с берега реки. В администрации города указывали, что дежурные службы проводили ликвидацию возгорания.

МЧС
Башкирия
пожары
пострадавшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог рассказала, как вовремя распознать манипулятора в отношениях
Раскрыт причина происшествия с электричкой под Белгородом
В России заявили о потенциале энергопроектов в Пакистане
Ползли на четвереньках с кастинга: ДНК-анализ подведет Бессона под статью
Путин раскрыл главный секрет суверенитета и силы России
Массовая драка на птицефабрике в Ленобласти 13 мая: что известно, причины
США отказали в визах пяти футболистам сборной Ирака перед ЧМ-2026
Судимым иностранцам за поддержку России предложили новые преференции
Крупный коттеджный бизнес отца с сыном привлек внимание ФСБ
Мирный житель пострадал при атаке ВСУ на Херсонскую область
Американист назвал обязательное условие для визита Трампа в Россию
Раскрыта хитрая схема мошенников под видом руководства компании
Киркоров рассказал, почему снова начал курить
Двух россиян обвинили в онлайн-мошенничестве в Камбодже
Китай обозначил красные линии перед визитом Трампа в Пекин
Аналитик раскрыл, в каком случае россияне начнут снимать деньги со вкладов
Электричка сошла с рельсов в Белгородской области
Белоруссия передала Турции опасного преступника
Пенсионер несколько раз выстрелил по школе и детской площадке на юге Москвы
Энергетический рынок накрыла волна пессимизма из-за ситуации с Ираном
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.