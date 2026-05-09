09 мая 2026 в 12:46

Запах гари появился в Хабаровске из-за пожара

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Хабаровске ощущается запах гари из-за пожара, который вспыхнул на острове Кабельном на Амуре, сообщает корреспондент ТАСС. Дым от возгорания четко виден с берега реки.

В администрации Хабаровска указали, что дежурные службы городского спасательного отряда отреагировали на инцидент. Они уже начали ликвидацию возгорания.

Дежурными службами городского спасательного отряда обнаружено возгорание на острове Кабельном. Оперативная группа приступила к тушению, — заявили власти.

Ранее сообщалось, что огонь охватил историческое двухэтажное здание на Пятницкой улице в центре Москвы. Территорию рядом со строением затянуло густым дымом. Пламя распространяется по чердачному помещению и перекрытиям. На место сразу прибыли сотрудники экстренных служб.

До этого в МЧС сообщали, что житель Санкт-Петербурга погиб во время ночного пожара в квартире. Возгорание произошло в жилом доме, расположенном на проспекте Пятилеток. Огонь распространился на один квадратный метр в комнате площадью шесть «квадратов».

