Житель Петербурга погиб в результате ночного пожара в квартире

В Санкт-Петербурге в результате ночного пожара в квартире погиб местный житель, пишет Мойка78 со ссылкой на МЧС России. Возгорание произошло в доме на проспекте Пятилеток.

Пламя охватило один квадратный метр в одной из комнат площадью в шесть квадратов. Возгорание потушили прибывшие на место спасатели.

Ранее на юго-востоке Москвы четырехлетний ребенок выпрыгнул из окна на четвертом этаже, чтобы спастись от пожара. Возгорание случилось в квартире дома на улице Степана Шутова.

До этого в подмосковном Хотьково произошел сильный пожар в квартире, унесший жизнь двухлетней девочки. В это время в помещении находились еще двое детей — шести и девяти лет. Брат и сестра успели самостоятельно выбраться из огня.