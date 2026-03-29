29 марта 2026 в 11:40

Двухлетняя девочка умерла при пожаре в Хотьково

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Хотьково произошел сильный пожар в квартире, унесший жизнь двухлетней девочки, сообщает прокуратура Московской области. В это время в помещении находились еще двое детей — шести и девяти лет. К счастью, брат и сестра успели самостоятельно выбраться из огня, сейчас их жизни ничего не угрожает.

Сергиево-Посадская городская прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела, — отметили в ведомстве.

Прокуратура выяснила, что момент возгорания дети находились дома одни, без присмотра взрослых. Следователи уже возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По предварительной версии, пожар мог начаться из-за неосторожного обращения с огнем, однако точные причины еще устанавливаются.

Ранее двухлетний ребенок погиб при пожаре в Волоколамске Московской области. По версии СК, мать оставила троих детей одиннадцати, четырех и двух лет одних дома. Пламя распространилось из-за неосторожного обращения с огнем.

