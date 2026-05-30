В США умерла 80-летний монтажер «Звездных войн» Монтажер «Звездных войн» Марсия Лукас скончалась на 81-м году жизни в США

Монтажер «Звездных войн» Марсия Лукас скончалась на 81-м году жизни в США, сообщил портал TMZ. Она была замужем за режиссером картины Джорджем Лукасом, а также была награждена «Оскаром» за лучший монтаж в фильме «Звездные войны: Новая надежда». Причиной ее смерти стал метастатический рак.

Она мирно ушла из жизни в своем доме в Ранчо-Мираж, штат Калифорния, в окружении близких, — говорится в сообщении.

Марсия Лукас родилась в октябре 1945 года в Калифорнии. Она вышла замуж за Лукаса в 1969 году. В 1983 году пара развелась. Помимо фильмов Лукаса, монтажер также работала над картинами режиссера Мартина Скорсезе «Нью-Йорк, Нью-Йорк» и «Таксист».

