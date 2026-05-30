Стало известно о состоянии жертв атаки ВСУ в Таганроге

Двое пострадавших от атаки ВСУ жителей Таганрога находятся в больнице, сообщил в Telegram-канал губернатор региона Юрий Слюсарь. Состояние мужчины и женщины врачи оценивают как средней тяжести, уточнил он.

По оценкам врачей, состояние средней тяжести. Выражаю огромное сочувствие пострадавшим, желаю скорейшего выздоровления, — написал глава области.

Губернатор добавил, что в ночь на 30 мая силами ПВО над регионом уничтожено порядка 50 БПЛА. Под удар попали Таганрог, Ростов-на-Дону, Сальск и еще несколько районов области. В Сальске взрывами повредило склад и окна жилого дома, обошлось без человеческих жертв. В настоящее время экстренные службы региона продолжают ликвидацию последствий падения обломков на земле.

До этого оперштаб Белгородской области сообщил, что в поселке Октябрьский FPV-дрон Вооруженных сил Украины атаковал автомобиль. В результате удара два человека погибли на месте, еще двое получили ранения. По предварительным данным, у пострадавших диагностированы акубаротравма и слепое осколочное ранение шеи.