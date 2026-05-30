Волонтеры нашли одного из пропавших в Омске сапбордистов Тело пропавшей в Омске женщины с сапбордом нашли на берегу Иртыша

Тело пропавшей в Омске 43-летней сапбордистки Ольги Симочкиной удалось обнаружить на берегу реки Иртыш в районе села Николаевка, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Погибшую нашли друзья и родственники, принимавшие участие в поисковой операции. Правоохранительные органы проводят проверку по данному факту и устанавливают все точные обстоятельства и причины случившейся трагедии.

Появилась информация, что сегодня утром Ольга Симочкина обнаружена друзьями и родственниками на берегу Иртыша в районе села Николаевка. Мы ее проверяем, — говорится в сообщении.

Симочкина вместе с 40-летним другом Анатолием Бойко пропали без вести днем 25 мая после того, как ушли из дома на прогулку по реке. Пара профессионально увлекалась катанием на сапах. С собой они взяли рюкзаки и сапы. Поиски мужчины продолжаются.

Вскоре после пропажи пары в Омске возбудили уголовное дело по статье об убийстве. При этом рассматривается несколько версий, в том числе гибель туристов из-за несчастного случая на воде.