Российский подросток пошел на серьезное преступление за деньги

В Омской области подростка обвинили в диверсии после поджога релейного шкафа на железной дороге, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. Несовершеннолетний совершил поджог по заданию интернет-куратора за денежное вознаграждение. Сейчас он находится под домашним арестом.

Возбуждено уголовное дело в отношении <...> подростка. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия) <...>. Судом по ходатайству следователя несовершеннолетнему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, — сообщает СК РФ.

По версии следствия, 20 мая подросток поджег релейный шкаф на участке между станциями Любинская и Драгунская Западно-Сибирской железной дороги. В результате объект транспортной инфраструктуры был полностью уничтожен.

Ранее в МВД России сообщили, что мошенники предлагают подросткам выполнить «простые задания», а затем заявляют, что переведенные деньги якобы пошли на поддержку запрещенной деятельности или ВСУ. После этого детей начинают шантажировать и склонять к новым переводам или противоправным действиям, включая диверсии.