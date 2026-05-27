Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 мая 2026 в 12:05

Правила движения электросамокатов могут изменить во всех регионах страны

Депутат Миронов: в России нужно запретить движение электросамокатов по тротуарам

Сергей Миронов Сергей Миронов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Лидер партии «Справедливая Россия» и депутат Госдумы Сергей Миронов предложил запретить движение электросамокатов по пешеходным дорожкам и тротуарам на всей территории страны, пишет Lenta.ru. С соответствующей инициативой он обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

Люди устали от лихачей-самокатчиков на тротуарах. По правилам дорожного движения пешеходы имеют полный приоритет, но многие эти правила не выполняют. Действующая модель правового регулирования не устраняет риски наезда и причинения вреда жизни и здоровью граждан. Для электросамокатов надо создавать специальную инфраструктуру, отдельные полосы. Как вариант — расширенные велодорожки. И оплачивать это должно не только государство, но и бизнес, который зарабатывает миллиарды на аренде СИМ, — высказался Миронов.

Он отметил, что само присутствие электросамокатов на тротуарах создает аварийную опасность и провоцирует частые конфликты. Данные МВД это подтверждают: в 2024 году в стране произошло 4426 аварий с участием средств индивидуальной мобильности — на 42,8% больше, чем годом ранее. В этих ДТП погибли 54 человека, ранения получили 4591 человек. В 2025 году зафиксировано 3,2 тыс. аварий, 68 летальных исходов и 3,38 тыс. пострадавших. Более четверти таких происшествий приходится именно на тротуары и пешеходные зоны.

Ранее социолог Ярослав Климов заявил, что запрет на использование электросамокатов принесет больше вреда, чем пользы. По его словам, в нескольких регионах после запрета электросамокатов выросло количество пробок.

Власть
Сергей Миронов
электросамокаты
Общество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Госдума приняла обращение к ООН из-за атаки ВСУ на колледж в Старобельске
Политолог ответил, почему Совет мира Трампа не получил развития
В СК оценили причиненный ВСУ ущерб в приграничье
Оверчук объяснил, почему Армения не спешит выходить из ЕАЭС
Названо число разыскиваемых иностранных наемников ВСУ
В Госдуме придумали, как усилить безопасность туристов на курортах России
Режим ЧС в Таганроге: ракетный удар ВСУ 27 мая, сколько жертв, куда попали
Адвокат ответил, могут ли осужденной за кальян на куличе скостить срок
Следствие назвало новую причину обрушения дома в Липецке
В Минздраве России раскритиковали реакцию ВОЗ на удары ВСУ по медобъектам
Минобороны России объяснило важность освобождения Воздвиженки
Ушла из жизни супруга звезды сериалов «Сваты» и «Кухня»
На российской границе усилили контроль из-за опасной болезни
В Госдуме отметили, как проверить наличие задолженностей по ЖКХ
Немецкий Leopard не выдержал натиска российской армии в зоне СВО
Наступление ВС России на Харьков 27 мая: ТОС выжигают наемников, Купянск
Средства ПВО России за сутки сбили 285 беспилотников
Российские военные поразили «кузницу» ВСУ
Врач назвала наиболее частые причины выпадения волос
Сын Александра Лыкова рассказал, как совмещает работу и личную жизнь
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.