Правила движения электросамокатов могут изменить во всех регионах страны Депутат Миронов: в России нужно запретить движение электросамокатов по тротуарам

Лидер партии «Справедливая Россия» и депутат Госдумы Сергей Миронов предложил запретить движение электросамокатов по пешеходным дорожкам и тротуарам на всей территории страны, пишет Lenta.ru. С соответствующей инициативой он обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.

Люди устали от лихачей-самокатчиков на тротуарах. По правилам дорожного движения пешеходы имеют полный приоритет, но многие эти правила не выполняют. Действующая модель правового регулирования не устраняет риски наезда и причинения вреда жизни и здоровью граждан. Для электросамокатов надо создавать специальную инфраструктуру, отдельные полосы. Как вариант — расширенные велодорожки. И оплачивать это должно не только государство, но и бизнес, который зарабатывает миллиарды на аренде СИМ, — высказался Миронов.

Он отметил, что само присутствие электросамокатов на тротуарах создает аварийную опасность и провоцирует частые конфликты. Данные МВД это подтверждают: в 2024 году в стране произошло 4426 аварий с участием средств индивидуальной мобильности — на 42,8% больше, чем годом ранее. В этих ДТП погибли 54 человека, ранения получили 4591 человек. В 2025 году зафиксировано 3,2 тыс. аварий, 68 летальных исходов и 3,38 тыс. пострадавших. Более четверти таких происшествий приходится именно на тротуары и пешеходные зоны.

Ранее социолог Ярослав Климов заявил, что запрет на использование электросамокатов принесет больше вреда, чем пользы. По его словам, в нескольких регионах после запрета электросамокатов выросло количество пробок.