Обыкновенные чудеса: как врачи НМИЦ Приорова спасают безнадежных пациентов

20 мая в России и других странах мира отмечают День травматолога — праздник тех, кто возвращает людей к жизни буквально из-за черты. Корреспондент NEWS.ru провел один день со специалистами НМИЦ травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова Минздрава России, где спасают жертв страшных ДТП с мотоциклами и электросамокатами, которых в обычных больницах часто признают безнадежными. Как хирурги собирают раздробленные кости по осколкам и заставляют ходить даже 103-летних пациентов — в нашем репортаже.

«Буквально собрали по кусочкам»

«Летом я буду больше ходить, разминаться. Дома уже сам могу подняться на пятый этаж к своей квартире — достижение! От палочки отказался», — делится планами с корреспондентом NEWS.ru 34-летний Игорь Сидак.

Мы находимся в палате Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова. Молодой мужчина говорит, что живет в подмосковных Химках, у него две маленькие дочки. До октября 2025 года он работал мастером по установке пластиковых окон.

«Я помню это хорошо. Часов в девять вечера мы хотели купить продуктов. Жену по телефону позвала домой одна из наших девочек, и тогда я решил сходить в магазин один», — вспоминает мужчина.

Он успел пройти всего 20 метров от дома, когда его со скоростью 90 км/ч сбила машина, вылетевшая на тротуар. За рулем был 21-летний парень, а в салоне — его друг и две девушки.

«Я стал кувыркаться и упал где-то под домом. Понял, что с правой ногой дело обстоит совсем плохо: через брюки увидел, что коленная чашечка ушла в сторону», — рассказывает молодой мужчина.

Скорая помощь приехала быстро. В химкинской больнице констатировали, что он получил 12 переломов, все тело Игоря было в ушибах. Характер повреждений был практически не совместим с жизнью: сочетанная травма (одновременное повреждение нескольких частей тела или органов. — NEWS.ru), сотрясение головного мозга, множественные переломы ребер, тяжелые переломы ног. Врачи посоветовали ему обратиться в центр Приорова.

«Проще говоря, мои кости ног были раздроблены на множество осколков. Меня буквально собрали по кусочкам», — продолжает Игорь.

Мужчине провели операцию по восстановлению после многооскольчатого внутрисуставного перелома большеберцовой кости (считается одним из самых серьезных. — NEWS.ru). Он признается, что первое время виновник ДТП приходил в больницу, извинялся, клялся, что ехал на каршеринге и у него отказали тормоза, но никакой реальной помощи так и не предложил.

В середине декабря Игорь вновь начал сгибать правую ногу. Медики называют его очень волевым пациентом: скорее всего, у него восстановится функция сустава и он вернется к работе.

«Сейчас уже все хорошо. Надо максимально быстро прийти в норму. Мы и моя семья благодарим врачей, которые спасли мне жизнь», — говорит Игорь.

«Я уже буквально бегаю»

Недавно в больнице проходил лечение директор строительной фирмы из Чебоксар. Он чудом выжил после падения со снегохода, также получил тяжелые травмы, которые могли оставить его глубоким инвалидом на всю жизнь. Спустя четыре месяца после операции он уже ходит, плавает и работает, рассказывают сотрудники центра.

31-летний мотомеханик Николай Алексеев пострадал на открытии мотосезона в Москве. Он находится в больнице несколько дней.

«Я ехал домой, солнце светило ярко, и я въехал в автомобиль. Очнулся уже здесь. Врачи сразу мне объявили, что перелом сложный. А какой точно диагноз — не знаю до сих пор», — говорит он корреспонденту NEWS.ru.

Медики поясняют: его травма — серьезная, сочетанная, угрожающая жизни. У Николая сотрясение мозга, переломы ребер, второго шейного позвонка, многооскольчатый перелом костей таза, оскольчатый перелом надколенника, внутрисуставной перелом большеберцовой кости.

«Меня выпишут уже через несколько дней. Безмерно благодарен больнице и всем врачам. Я уже буквально бегаю!» — улыбается мужчина.

«Пациентка в 103 года пошла»

Заведующий отделением острой травмы доктор медицинских наук Яго Гудушаури в профессии уже 32 года. Изначально он планировал выучиться на уролога, но однажды ему довелось помочь человеку с переломом бедра. После этого он решил посвятить жизнь травматологии.

В его отделении примерно 20–25% пациентов — после тяжелых ДТП, в том числе на велосипедах и мотоциклах. Некоторые травмы очень тяжелые.

«Процент остаться инвалидом крайне высок. Требуется оказание высокотехнологичной помощи», — рассказывает Яго Гогиевич.

По словам врача, чаще всего лечить приходится тяжелые переломы, травмы грудной клетки, тупые травмы живота, сотрясения и ушибы мозга. Некоторые пациенты обращаются с переломом шейки бедра, в том числе в пожилом возрасте. Однажды эндопротезирование, то есть замену поврежденного сустава искусственным, сделали 103-летней пациентке.

«Раньше перелом шейки бедра был приговором. Пациенты умирали из-за гипостатической застойной пневмонии, которая возникает у пожилых обездвиженных людей. Теперь же на следующий день после вмешательства мы стараемся быстро поставить их на ноги. Так произошло и с самой старшей моей пациенткой: она пошла», — говорит доктор.

«Помогаем там, где другие бессильны»

Травматологи ставят на ноги даже тех, кто на первый взгляд обречен навсегда остаться обездвиженным. Почти 75% пациентов приезжают в центр из регионов России и стран СНГ, рассказывает NEWS.ru член-корреспондент РАН, директор НМИЦ имени Приорова, главный внештатный травматолог-ортопед Минздрава России Антон Назаренко. В год здесь проводят более 22 тысяч операций.

«По статистике в России травматизм и смертность после ДТП снизились. Но увеличилось количество черепно-мозговых и скелетных травм, связанных со средствами индивидуальной мобильности: мотоциклами, скутерами, электросамокатами и так далее. Среди пострадавших — в основном молодые люди до 40 лет, много детей», — говорит врач.

По его словам, из-за этого травматология столкнулась с новыми видами травм — их невозможно получить пешеходам или водителям автомобилей. Сейчас проводится исследование, чтобы выяснить, от чего чаще всего страдают такие пациенты, чтобы проще и качественнее им помогать.

«Хирургическое вмешательство стало более современным. Это произошло благодаря появлению мини-инвазивных технологий. Если говорить о хирургии позвоночника, можно использовать микроскопы, а для диагностики — компьютерные томографы. Например, в эндопротезировании широко применяется роботизированная система. Теперь врачи оперируют на трех разных роботах, сравнивая исходы. Весь процесс — от поступления до выписки — пациенты находятся под контролем профессионалов», — подытожил он.

