Подмосковный город очистили от прокатных электросамокатов

Власти Лобни запретили прокат электросамокатов

Руководство подмосковной Лобни ввело полный запрет на осуществление деятельности сервисов по краткосрочной аренде электросамокатов, сообщается в официальном постановлении на сайте администрации городского округа. Местные власти приняли решение полностью остановить работу коммерческих операторов, предоставляющих гражданам средства индивидуальной мобильности.

Администрация городского округа Лобня Московской области постановляет запретить деятельность операторов, оказывающих услугу по предоставлению средств индивидуальной мобильности на территории городского округа Лобня Московской области, — говорится в постановлении.

Ранее ассистент кафедры гуманитарных наук Финансового университета при Правительстве РФ Ярослав Климов заявил, что ограничение на эксплуатацию электросамокатов повлечет за собой негативные последствия, перевешивающие потенциальную выгоду. По утверждению эксперта, в ряде субъектов страны после введения подобных запретительных мер зафиксировано увеличение автомобильных заторов на дорогах.

Кроме того, заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин сообщил, что корректировки в правила дорожного движения для средств индивидуальной мобильности планируется подготовить к середине лета 2026 года. По утверждению парламентария, ключевая задача разрабатываемых реформ заключается в разведении СИМ по различным транспортным потокам.

