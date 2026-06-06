ДТП с мотоциклом поставило в пробку водителей на МКАД

ДТП с мотоциклом поставило в пробку водителей на МКАД ДТП с участием автомобиля и мотоцикла произошло на внутренней стороне МКАД

Авария с участием легковушки и мотоцикла случилась на 88-м километре внутренней стороны Московской кольцевой автодороги, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта. В районе происшествия работают оперативные службы.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — указывается в публикации.

Из-за аварии движение на этом участке затруднено. Водителей просят выбирать пути объезда и заранее планировать маршрут с учетом данного ограничения.

Ранее шесть человек, в том числе трое детей, пострадали при столкновении трех машин в Вологодской области. Региональное управление МВД России проинформировало, что ДТП случилось на 403-м километре автодороги Сергиев Посад — Череповец. Как отметили в МВД, в результате аварии одна из машин съехала в кювет и опрокинулась на крышу. Четырех пострадавших из шести доставили в больницы.

До этого два человека погибли, еще двое пострадали при столкновении трех машин в Томской области. Региональное управление МВД России отметило, что ДТП произошло на 25-м километре автомобильной дороги Томск — Каргала — Колпашево. Установлено, что автомобиль Toyota Premio столкнулся с попутным BMW и встречной машиной Toyota FunCargo. Раненых доставили в больницу.