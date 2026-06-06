Трое детей пострадали в ДТП под Вологдой Шесть человек пострадали при столкновении трех машин в Вологодской области

Шесть человек, в том числе трое детей, пострадали при столкновении трех машин в Вологодской области, сообщило ТАСС региональное управление МВД России. ДТП случилось на 403-м километре автодороги Сергиев Посад — Череповец.

В результате ДТП пострадали шесть человек. Водителей Volkswagen и Lada на месте происшествия осмотрела бригада скорой помощи, — говорится в сообщении.

Как отметили в МВД, в результате аварии одна из машин съехала в кювет и опрокинулась на крышу. Четырех пострадавших из шести доставили в больницы.

Ранее два человека погибли, еще двое пострадали при столкновении трех машин в Томской области. ДТП произошло на 25-м километре автомобильной дороги Томск — Каргала — Колпашево. Установлено, что автомобиль Toyota Premio столкнулся с попутным BMW и встречной машиной Toyota FunCargo. Раненых доставили в больницу.

До этого легковые автомобили Kia Rio и Ford Focus столкнулись около села Мазунино Сарапульского района Удмуртии. По информации МЧС, в результате ДТП погибли пять человек, в том числе двое детей в возрасте восьми и двух лет, еще пятеро пострадали.