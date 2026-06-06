ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 июня 2026 в 16:09

Массовое ДТП под Томском привело к гибели людей

Два человека погибли при столкновении трех машин в Томской области

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Два человека погибли, еще двое пострадали при столкновении трех машин в Томской области, сообщило региональное управление МВД России. ДТП произошло на 25-м километре автомобильной дороги Томск — Каргала — Колпашево. Установлено, что автомобиль Toyota Premio столкнулся с попутным BMW и встречной машиной Toyota FunCargo. Раненых доставили в больницу.

В результате произошедшего погибли два человека <...>. Еще два человека из этого транспортного средства доставлены в медицинское учреждение, — говорится в сообщении.

Ранее в Бурятии задержали 16-летнего подростка, наехавшего на ребенка-пешехода 2018 года рождения. Авария произошла вечером в поселке Николаевский. По данным полиции, подросток сел за руль Honda Partner без прав, сбил несовершеннолетнего и скрылся с места ДТП. Пострадавшего госпитализировали с травмами.

До этого в Забайкальском крае на федеральной трассе «Амур» 36-летний местный житель за рулем Toyota Mark II погиб в результате аварии. Смертельное ДТП произошло в Чернышевском округе.

Регионы
Россия
Томская область
ДТП
массовые ДТП
погибшие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эмоции Мирры Андреевой после победы в финале «Ролан Гаррос» попали на видео
«Это богатейший человек»: в Крыму раскрыли несметное состояние Зеленского
Ответ Путина Зеленскому вызвал бурную реакцию на Западе
Россиянам рассказали, как избежать проблем при покупке вторичного жилья
Жители европейской столицы провели акцию против антироссийских санкций
Российская теннисистка Андреева стала победительницей «Ролан Гаррос»
Школьница получила травму глаза и осколочные ранения после атаки дрона
Личный бренд стал одной из тем ПМЭФ-2026
Россиянка шесть часов просидела в тюрьме с мексиканскими проститутками
Израильские военные расстреляли семимесячного ребенка
Мальчик упал в речку во время игры на пирсе в российском регионе
Политолог объяснил, зачем миру суверенный интернет
Сталкер два года угрожает студентке из российского города
В Раде предрекли эвакуацию сразу двух областей Украины
В России могут ввести проверку возраста в интернете
Локальные грозы, ливни и жара до +29: погода в Москве на следующей неделе
Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя
Опрокидывание авто закончилось страшной трагедией в российском регионе
В России призвали не преувеличивать значение визита американцев в РФ
Ракова рассказала о судьбе пациентов с имплантированными руками
Дальше
Самое популярное
Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Россия

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.