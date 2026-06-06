Массовое ДТП под Томском привело к гибели людей Два человека погибли при столкновении трех машин в Томской области

Два человека погибли, еще двое пострадали при столкновении трех машин в Томской области, сообщило региональное управление МВД России. ДТП произошло на 25-м километре автомобильной дороги Томск — Каргала — Колпашево. Установлено, что автомобиль Toyota Premio столкнулся с попутным BMW и встречной машиной Toyota FunCargo. Раненых доставили в больницу.

В результате произошедшего погибли два человека <...>. Еще два человека из этого транспортного средства доставлены в медицинское учреждение, — говорится в сообщении.

Ранее в Бурятии задержали 16-летнего подростка, наехавшего на ребенка-пешехода 2018 года рождения. Авария произошла вечером в поселке Николаевский. По данным полиции, подросток сел за руль Honda Partner без прав, сбил несовершеннолетнего и скрылся с места ДТП. Пострадавшего госпитализировали с травмами.

До этого в Забайкальском крае на федеральной трассе «Амур» 36-летний местный житель за рулем Toyota Mark II погиб в результате аварии. Смертельное ДТП произошло в Чернышевском округе.