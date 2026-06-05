Подростка задержали после наезда на ребенка-пешехода в Бурятии

Подростка задержали после наезда на ребенка-пешехода в Бурятии

В Бурятии задержали 16-летнего подростка, наехавшего на ребенка-пешехода 2018 года рождения, пишет «МК в Бурятии» со ссылкой на правоохранителей. Авария произошла вечером в поселке Николаевский.

По данным полиции, подросток сел за руль Honda Partner без водительских прав, сбил несовершеннолетнего и скрылся с места ДТП. Пострадавшего госпитализировали с травмами.

Как установили правоохранители, иномарка принадлежит отцу 18-летнего знакомого подростка. Накануне молодые люди встретились и решили воспользоваться машиной для поездки. В отношении подростка составили административные материалы.

Ранее автомобиль премиального бренда Genesis наехал на двухлетнего ребенка на северо-востоке Москвы и скрылся. По предварительным данным, малыш выбежал на проезжую часть на Гостиничной улице. Вскоре водителя иномарки задержали.