Смертельное ДТП произошло на трассе «Амур» в Забайкальском крае

В Забайкальском крае на федеральной трассе «Амур» 36-летний местный житель за рулем Toyota Mark II погиб в результате аварии, пишет «МК в Чите» со ссылкой на Госавтоинспекцию. Смертельное ДТП произошло в Чернышевском округе.

По данным правоохранителей, мужчина сел за руль без водительских прав, не справился с управлением и съехал с проезжей части. Он скончался на месте от полученных травм. Медики госпитализировали 36-летнего пассажира.

Ранее легковые автомобили Kia Rio и Ford Focus столкнулись около села Мазунино в Удмуртии — в результате ДТП погибли пять человек, в том числе двое детей в возрасте восьми и двух лет. Предварительно установлено, что 42-летний водитель Ford Focus выехал на встречную полосу и врезался в Kia Rio под управлением 39-летней женщины.