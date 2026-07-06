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06 июля 2026 в 18:37

Женщина простила мужа, пытавшегося отрубить ей пальцы

Житель Забайкалья попытался отрубить жене пальцы и получил год колонии

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Суд в Забайкалье приговорил мужчину к одному году и трем месяцам лишения свободы в колонии строгого режима за попытку отрубить пальцы жене, сообщили в канале объединенного пресс-центра судов Забайкальского края в МАКСе. Подсудимый решил пойти на это во время совместной попойки. Уже протрезвев, он извинился за свое поведение, и супруга простила его.

Инцидент произошел, когда пара решила выпить. После словесной перепалки мужчина достал болгарку и включил ее. Он потребовал от жены снять золотые кольца с правой руки и пригрозил отрезать ей пальцы. Женщина отказалась и ногой выбила инструмент из рук супруга, а потом вызвала полицию.

После рассмотрения дела суд вынес обвинительный приговор. Ни муж, ни жена не согласились с ним. Женщина даже написала апелляционную жалобу и заявила, что не имеет претензий к супругу. Судебная коллегия оставила решение без изменений.

Ранее жительница Санкт-Петербурга совершила покушение на своего несовершеннолетнего сына. Во время семейного конфликта в одном из маркетплейсов она ударила ребенка ножом по шее. Подросток получил необходимую медицинскую помощь и выжил.

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