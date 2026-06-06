Рой комаров испортил жителям Бурятии отдых

Жители Бурятии пожаловались в социальных сетях, что огромный рой комаров окружил автомобиль с пассажирами, не позволяя им покинуть транспортное средство. Они приехали на озеро Щучье для отдыха, но столкнулись с такой плотностью насекомых на пляже, что посчитали безопаснее оставаться в машине.

Энтомологи объясняют это аномальное нашествие следствием холодной и снежной зимы, которая создала идеальные условия для выживания комаров на всех стадиях их развития. Тающая вода способствовала образованию множества временных водоемов, где личинки насекомых активно развиваются. Ожидается, что высокая активность комаров сохранится еще как минимум две недели.

Ранее энтомолог и биолог Роман Хряпин рассказал, что для эффективной защиты от укусов комаров нужно сочетать закрытую и плотную одежду с использованием репеллентов. Будучи на улице, важно обрабатывать средствами не только открытые участки тела, но и вещи.

Он также посоветовал для защиты от кровососущих насекомых использовать чеснок. Кроме того, отпугнуть комаров можно и с помощью более привычных репеллентов — специальных кремов, лосьонов и аэрозолей. Это более безопасный и удобный вариант.