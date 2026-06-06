ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 июня 2026 в 22:04

Рой комаров испортил жителям Бурятии отдых

Жителям Бурятии пришлось отсиживаться в машине из-за тысяч комаров

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Жители Бурятии пожаловались в социальных сетях, что огромный рой комаров окружил автомобиль с пассажирами, не позволяя им покинуть транспортное средство. Они приехали на озеро Щучье для отдыха, но столкнулись с такой плотностью насекомых на пляже, что посчитали безопаснее оставаться в машине.

Энтомологи объясняют это аномальное нашествие следствием холодной и снежной зимы, которая создала идеальные условия для выживания комаров на всех стадиях их развития. Тающая вода способствовала образованию множества временных водоемов, где личинки насекомых активно развиваются. Ожидается, что высокая активность комаров сохранится еще как минимум две недели.

Ранее энтомолог и биолог Роман Хряпин рассказал, что для эффективной защиты от укусов комаров нужно сочетать закрытую и плотную одежду с использованием репеллентов. Будучи на улице, важно обрабатывать средствами не только открытые участки тела, но и вещи.

Он также посоветовал для защиты от кровососущих насекомых использовать чеснок. Кроме того, отпугнуть комаров можно и с помощью более привычных репеллентов — специальных кремов, лосьонов и аэрозолей. Это более безопасный и удобный вариант.

Регионы
Бурятия
насекомые
комары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мерц в искаженном контектсе присвоил себе лозунг Меркель
При атаке дронов ВСУ пострадали пять человек, из них двое детей
Израиль уличили в «переходящем черту» шпионаже за США
Плющенко назвал сына «Васей Пупкиным»
Украина и Россия запускают канал обмена документами
Бухарест предпринял меры по своей защите после взрыва украинского дрона
Итальянский премьер недовольна политикой союзников по Украине
Покинувший Украину депутат высказался о важности русского языка
В Татарстане разбился самодельный легкомоторный самолет
Катя Лель рассказала о приглашениях вступить в разные политические партии
ДТП с мотоциклом поставило в пробку водителей на МКАД
Лидер АдГ Вайдель назвала Мерца канцлером-лжецом
Рой комаров испортил жителям Бурятии отдых
Пропавшая на 15 лет певица Duffy решила вернуться на сцену
«Да, у меня формы»: солистка t.A.T.u. высказалась о диетах
Архитектор Трампа рассказал, что вдохновляется дворцами Петербурга
Раскрыты серьезные потери ВСУ в Харьковской области
Список брутальных, мнение об СВО, Рига: как живет актер Антон Васильев
Арзамасова одернула журналиста, назвавшего ее материнские будни рутинными
Системы ПВО за день сбили свыше 300 дронов над Россией
Дальше
Самое популярное
Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Россия

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.