Энтомолог раскрыл эффективное натуральное средство от укусов комаров

Для защиты от укусов комаров можно использовать чеснок, посоветовал в беседе с aif.ru энтомолог и биолог Роман Хряпин. Кроме того, отпугнуть насекомых можно и с помощью более привычных репеллентов — специальных кремов, лосьонов и аэрозолей. Это более безопасный и удобный вариант.

Можно использовать чеснок, он отпугивает комаров. Нужно раздавить чеснок и намазаться им. Эффект будет держаться полтора-два часа, пока он совсем не засохнет. Есть в этом способе, конечно, и минусы. Во-первых, вы будете пахнуть чесноком. А во-вторых, у чеснока достаточно едкий сок, который при попадании на нежные участки кожи может вызвать раздражение. Кожа может покраснеть и начать шелушиться. Нужно быть осторожными, — отметил Хряпин.

Ранее Хряпин рассказал, что для эффективной защиты от укусов комаров нужно сочетать закрытую и плотную одежду с использованием репеллентов. Будучи на улице, важно обрабатывать средствами не только открытые участки тела, но и вещи.