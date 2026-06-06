ПВО уничтожила летевшие в сторону Москвы дроны ВСУ Собянин: силы ПВО сбили два летевших на Москву дрона ВСУ

Дежурные силы противовоздушной обороны Минобороны РФ уничтожили два летевших в сторону Москвы беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины, сообщил на своей странице в соцсетях мэр столицы Сергей Собянин. К какому типу принадлежали уничтоженные дроны, он не уточнил.

Силами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — проинформировал Собянин.

Ранее один человек погиб и еще один получил повреждения в результате обстрела ВСУ гражданской машины сотрудника администрации Каховки. Пострадавший находится в стабильном состоянии.

До этого губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что въезд в Большую Ижору полностью свободен, транспортных ограничений нет. Специалисты отобрали пробы воздуха с помощью мобильной лаборатории — превышения предельно допустимых концентраций загрязнителей не зафиксировано.

Кроме того, губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что над городом было уничтожено восемь украинских дронов. Двое гражданских легко ранены осколками. Атака была отражена силами противовоздушной обороны и мобильных огневых групп.