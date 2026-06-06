Катя Лель рассказала о приглашениях вступить в разные политические партии Катя Лель призналась, что несколько раз отказывалась от политической карьеры

Певица Катя Лель (настоящее имя — Екатерина Николаевна Чупринина) призналась корреспонденту NEWS.ru на «Премии МУЗ-ТВ 2026. Движение», что ей не раз поступали приглашения присоединиться к какой-либо политической силе. Причем заманчивые предложения исходили от разных партий.

По ее мнению, это нормальная практика, когда известный человек, которому доверяют, идет в политику. Довольно часто подобное происходит в Америке, указала Лель.

Но я человек вне политики, абсолютно. Я сразу сказала — друзья, я творческий человек. Конечно же, нас приглашали много раз поддерживать известные имена, когда были выборы, и артисты участвовали в предвыборных кампаниях. Они выступали для того, чтобы людей объединять, сделать праздник еще краше. Это да, но идти в политику — я к этому не готова, — призналась исполнительница.

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