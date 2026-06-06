Украинское ГБР раскрыло детали переговоров с ФБР ГБР Украины обсудило с ФБР борьбу с киберпреступностью и отмыванием денег

Сотрудники ГБР Украины встретились с представителями Федерального бюро расследований США, стороны обсудили сотрудничество в борьбе с международной преступностью, киберпреступностью и отмыванием денег, сообщило украинское ведомство в Telegram-канале. Украину представлял глава ГБР Алексей Сухачев. Там же уточняется, что во встрече приняли участие руководители американской делегации — Джейсон Билноски и Джеймс Волкерт.

Ранее США расценили уровень шпионской угрозы со стороны израильских спецслужб как критический. В Пентагоне объявили, что крайне обеспокоены усилением разведывательной активности в отношении американских чиновников. При этом в посольстве Израиля данную информацию не подтверждают.

ФСБ России ранее опубликовала кадры задержания двух агентов военной разведки Украины в Московской и Тверской областях, которые, по предварительным данным, собирали данные о российских военных объектах для Киева. Злоумышленников задержали и допросили.