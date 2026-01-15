ТЦК начали зарабатывать на украинцах большие деньги

В Ивано-Франковской области разоблачена схема нелегальной переправки мужчин за границу, которую организовали сотрудники ТЦК (территориальные центры комплектования, украинский аналог военкоматов), сообщило Государственное бюро расследований Украины. По версии следствия, двое сержантов одного из районных ТЦК предложили 44-летнему мужчине довезти его до румынской границы на служебном автомобиле за $8 тыс. (628 тыс. рублей). Далее планировалось, что он в термокостюме ночью переплывет реку Прут.

ГБР считает, что с сентября 2025 года таким способом военкомы переправили за границу более 10 человек. Они находили желающих через посредников.

Ранее во Львове был введен специальный план «Перехват» после стрельбы по сотрудникам ТЦК. Инцидент произошел в пригородном поселке Рудно. Неизвестные из другой машины несколько раз выстрелили в микроавтобус ТЦК и сумели скрыться. В результате оперативных действий силовиков на выезде из города образовались серьезные пробки.

Также во Львове житель ранил сотрудника ТЦК во время мероприятий по оповещению о мобилизации. Нападавший сначала скрылся с места происшествия, но позже его задержали. Пострадавший, 47-летний военнослужащий Галицко-Франковского ТЦК, получил ножевое ранение в живот и был доставлен в больницу.