Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 16:46

ТЦК начали зарабатывать на украинцах большие деньги

Сотрудники ТЦК стали самостоятельно переправлять украинцев за границу

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

В Ивано-Франковской области разоблачена схема нелегальной переправки мужчин за границу, которую организовали сотрудники ТЦК (территориальные центры комплектования, украинский аналог военкоматов), сообщило Государственное бюро расследований Украины. По версии следствия, двое сержантов одного из районных ТЦК предложили 44-летнему мужчине довезти его до румынской границы на служебном автомобиле за $8 тыс. (628 тыс. рублей). Далее планировалось, что он в термокостюме ночью переплывет реку Прут.

ГБР считает, что с сентября 2025 года таким способом военкомы переправили за границу более 10 человек. Они находили желающих через посредников.

Ранее во Львове был введен специальный план «Перехват» после стрельбы по сотрудникам ТЦК. Инцидент произошел в пригородном поселке Рудно. Неизвестные из другой машины несколько раз выстрелили в микроавтобус ТЦК и сумели скрыться. В результате оперативных действий силовиков на выезде из города образовались серьезные пробки.

Также во Львове житель ранил сотрудника ТЦК во время мероприятий по оповещению о мобилизации. Нападавший сначала скрылся с места происшествия, но позже его задержали. Пострадавший, 47-летний военнослужащий Галицко-Франковского ТЦК, получил ножевое ранение в живот и был доставлен в больницу.

ТЦК
Украина
мобилизация
ГБР
расследования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
АИРИС рассказали, сколько человек посетили казино в праздники
Юрист рассказала, когда ждать роста ключевых социальных пособий и выплат
Диетолог ответила, какой вид молока лучше усваивается организмом
Суд в США не встал на сторону России в споре с акционерами ЮКОСа
Первые в 2026 году детеныши пятнистых тюленей появились на свет в Приморье
Парк РЖД пополнили почти 400 новых локомотивов
Кто ответит за Чебурашку и Буратино? Скандал в Госдуме, запретят ли фильмы
В Германии рискнули назвать Россию европейской страной
Шурин Лужкова Батурин вышел на свободу: за что он сидел, как живет, сестра
Москвичам посоветовали 16 января пользоваться метро из-за плохой погоды
Военэксперт оценил вероятность наступления ВС РФ на западную Украину
Макрон появился на публике с залитым кровью глазом
«Выкашляла ребенка»: что творилось в «роддоме смерти» в Новокузнецке
Стало известно, кто удержал Трампа от удара по Ирану
Очень быстрая сочная грудка в микроволновке: вау-эффект за 12 минут
Захарова отреагировала на решение Финляндии по противопехотным минам
Стало известно о масштабах гуманитарной помощи ОАЭ, направленной в Африку
Молодая супруга Скляра раскрыла подробности совместной жизни
США захватили шестой танкер с нефтью из Венесуэлы
Захарова озвучила одну обеспокоенность России
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.