Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 ноября 2025 в 09:16

На Украине начали расследование после удара по плацу во время награждения

ГБР Украины расследует гибель военных на награждении в Днепропетровской области

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Государственное бюро расследований Украины начало досудебное расследование по факту удара по плацу в Днепропетровской области во время церемонии награждения элиты вооруженных сил. Как уточнили в ведомстве, в результате атаки, произошедшей 1 ноября, имеются погибшие и раненые. Следствие ведется по статье о небрежном отношении к военной службе.

В частности, следствие проверяет, были ли соблюдены требования безопасности личного состава во время воздушной тревоги и должным ли образом организовано укрытие военных, — говорится в сообщении.

Ранее появилась информация, что украинское командование проводит проверку обстоятельств гибели и ранения солдат при построении в Днепропетровской области. По данным издания «Страна.ua», причиной инцидента могло стать нахождение личного состава на открытой местности, что противоречит действующим ограничениям.

Как узнал источник в силовых структурах, на украинском кладбище «Деевка-2» под Днепропетровском ежедневно хоронят десятки неопознанных военнослужащих ВСУ. Только за один из дней октября там было захоронено 19 человек.

