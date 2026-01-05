Атака США на Венесуэлу
05 января 2026 в 09:42

Сборная Канады сенсационно проиграла в полуфинале МЧМ-2026

Сборная Чехии обыграла Канаду и вышла в финал МЧМ-2026

Фото: Spp-Jp/Keystone Press Agency/Global Look Press
В полуфинальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею 2026 года сборная Чехии победила Канаду со счетом 6:4 (1:1, 2:1, 3:2), сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги. Статистика встреч в плей-офф МЧМ последних лет подтверждает преимущество европейской команды: Чехия выбивает Канаду из розыгрыша третий год подряд.

В составе победителей дублем отметился Войцех Чихар, еще по одной шайбе забросили Максимилиан Курран, Адам Титльбах, Адам Бенак и Томаш Полетин. У канадцев отличились Тидж Игинла, Зейн Парек, Коул Решни и Портер Мартон. Чехия взяла реванш за поражение от Канады на групповом этапе (5:7) и прервала путь канадцев к титулу. Решающий гол Полетина на 59-й минуте и шайба Чихара в пустые ворота закрепили за сборной Чехии статус финалиста.

В финале турнира сборная Чехии встретится с командой Швеции. Матч за золотые медали запланирован на 6 января, начало встречи — в 04:30 по московскому времени. Сборная Канады завершает борьбу за трофей и примет участие в матче за третье место.

Ранее американская сборная проиграла Финляндии в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею. Встреча в Сент-Поле, штат Миннесота, завершилась победой финнов в овертайме со счетом 4:3.

