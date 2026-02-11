Раскрыта личность предполагаемого стрелка в канадской школе

Устроившим стрельбу в школе в городе Тамблер-Ридж (провинция Британская Колумбия) преступником могла быть брюнетка в платье, передает CBC со ссылкой на представителя местной полиции. По его словам, тело предполагаемого преступника обнаружили в учебном заведении. Также правоохранитель подтвердил догадки СМИ, что преступник соответствует данным о разыскиваемом подозреваемом.

Мы полагаем, что нам удалось установить личность стрелявшего, но из соображений конфиденциальности и, очевидно, для проведения расследования, мы не разглашаем эту информацию, — отметил правоохранитель.

О стрельбе в школе в городе Тамблер-Ридж стало известно утром 11 февраля. По меньшей мере 10 человек, включая нападавшего, погибли в результате происшествия. Отмечается, что шесть убитых были обнаружены в учебном заведении, а еще один человек скончался по пути в больницу. Также полиция нашла тела двух человек в соседнем жилом доме, и их смерть связывают с этой же стрельбой.

