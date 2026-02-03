Появились первые кадры из уфимской школы после стрельбы Появились кадры из гимназии №16, на которую напал девятиклассник

В Сети появились кадры из гимназии № 16, на которую напал вооруженный девятиклассник. На опубликованном в Telegram-канале Mash Batash видео ученики рассказывают, что их закрыли после урока физкультуры. По их словам, к гимназии уже приехали сотрудники Росгвардии и машина скорой помощи.

После физкультуры нас закрыли в подвале, — говорит один из учеников.

Ранее сообщалось, что напавший на уфимскую гимназию № 16 девятиклассник пришел в образовательное учреждение с травматическим пистолетом и выстрелил в учителя. Инцидент произошел на третьем уроке. На опубликованном на канале фото одетый во все черное светловолосый подросток сфотографировал себя в зеркале с оружием. По предварительной информации, именно он напал на гимназию. Первый вице-премьер республики Урал Кильсенбаев опроверг данные о пострадавших.

До этого в Нижнекамске 13-летний лицеист с ножом напал на уборщицу учреждения. Подросток также разбрасывал петарды в коридорах, пока остальные лицеисты в момент нападения закрылись в кабинетах. После этого всех эвакуировали.