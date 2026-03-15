Крыша дома известного банкира обрушилась в Уфе

Крыша здания на улице Гоголя, построенного еще в XIX веке, обрушилась в Уфе, сообщает Telegram-канал Mash Batash. Он также опубликовал кадры с места происшествия. В досоветское время этот дом принадлежал известному банкиру Ивану Шапину.

Ранее в Перми возбудили уголовное дело после гибели двухлетней девочки, на которую сошел снег с крыши частного дома. Трагедия произошла на садовом участке, когда ребенок находился на улице вместе с отцом. С крыши строения сошла снежно-ледяная масса, которая навалилась на девочку. Ребенок получил тяжелые травмы и скончался в больнице в тот же день.

До этого в Пермском крае из-за снежных масс обрушилось несколько крыш домов. По фактам обрушения кровель в трех муниципалитетах региона возбудили уголовные дела. Происшествия произошли в течение двух дней.

Также в Соликамске Пермского края сугроб, соскользнувший с крыши, смял автомобиль, в котором находился водитель. Мужчина попал под завалы у торгового центра «Гостиный двор», но ему удалось выбраться благодаря помощи прохожих.