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13 июня 2026 в 11:35

Огромный смерч в Челябинской области попал на видео

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Челябинской области очевидцы засняли мощный торнадо, видео природного явления, случившегося 12 июня в городе Верхнеуральск, появилось в социальных сетях. Огромная темно-синяя воронка опустилась к земле, а затем внезапно поднялась обратно, оставив после себя разрушения.

По данным метеорологов, в регионе сохраняется нестабильная погода: на выходных, 13 и 14 июня, ожидаются ливни, грозы и град. Это не первый случай торнадо в Челябинской области, когда в 2024 году смерч сломал более 10 опор ЛЭП, оставив без света многие населенные пункты.

Ранее на Челябинск обрушился мощный ураган. Шквалистый ветер валил деревья прямо на проезжую часть и стоящие рядом автомобили. На центральной площади города крупный ствол рухнул на дорогу, а по улицам разлетались дорожные знаки.

Кроме того, местные власти в Японии сообщили, что тропический шторм «Джангми» обрушился на юго-западную часть страны, оставив десятки тысяч жилых домов без электроснабжения. По предоставленным сведениям, стихия вызвала серьезные транспортные сбои, а число пострадавших достигло как минимум девяти человек.

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