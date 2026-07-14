Смерч лишил крыши над головой и транспорта жителей Башкирии SHOT: смерч снес крышу и перевернул многотонный грузовик в Башкирии

Жители села Турумбет в Аургазинском районе Башкирии стали очевидцами мощного смерча. Стихия повредила фасад и кровлю частного домовладения, а также опрокинула многотонный грузовой автомобиль, сообщил Telegram-канал SHOT.

Сведений о пострадавших на данный момент не поступало. Местные жители пока самостоятельно устраняют последствия урагана. Пять дней назад в регионе уже проходил более сильный смерч, который оставил без электроснабжения целую деревню. Кроме того, несколько населенных пунктов находились без газа.

Похожее природное явление заметили и в Подмосковье — в Дмитрове и Яхроме. По словам очевидцев, воронка наблюдалась около 15 минут, после чего рассеялась. Разрушений, по предварительным данным, не зафиксировано. Спасатели продолжают мониторить обстановку, однако новых угроз пока не прогнозируется.

Ранее сообщалось, что в выходные, с 11 по 12 июля, месячная норма осадков выпала в Рязанской и Московской областях. Глава прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов отмечал, что смерчей и ураганов не наблюдалось, однако были шквалы ветра со скоростью 25 м/с. Наибольшее количество осадков за эти дни выпало на востоке Рязанской области. Так, например, в Сасово выпало 113 мм осадков. Это почти полторы месячные нормы.