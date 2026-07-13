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13 июля 2026 в 13:53

Синоптик ответил, в каких регионах выпала месячная норма осадков

Синоптик Шувалов: с 11 по 12 июля месячная норма осадков выпала в Рязани

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В выходные с 11 по 12 июля месячная норма осадков выпала в Рязанской и Московской областях, рассказал НСН глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Он отметил, что смерчей и ураганов не наблюдалось, однако были шквалы ветра со скоростью 25 м/с.

Наибольшее количество осадков за эти дни выпало на востоке Рязанской области. Так, например, в Сасово выпало 113 мм осадков. Это почти полторы месячные нормы. В Московской области чемпионом стала Кашира, здесь за последние два дня выпало 77 мм — практическая месячная норма, — рассказал Шувалов.

Синоптик подчеркнул, что в Москве выпало всего 20–25 мм осадков. По его словам, во многих регионах выходные выдались дождливыми.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова рассказала, что неделя с 13 по 19 июня в Москве пройдет без интенсивных осадков. Она подчеркнула, что в ближайшие двое суток могут пройти небольшие дожди, а температура днем составит до +24 градусов.

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