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13 июля 2026 в 13:43

Москвичам рассказали, какой погоды ждать на неделе с 13 по 19 июля

Синоптик Позднякова: неделя с 13 по 19 июля в Москве пройдет без сильных осадков

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Неделя с 13 по 19 июня в Москве пройдет без интенсивных осадков, поделилась главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. В разговоре с RT синоптик подчеркнула, что в ближайшие двое суток могут пройти небольшие дожди. Температура днем составит до +24 градусов.

Интенсивные осадки сходят на нет. В ближайшие двое суток может пройти небольшой дождь. Температура высоко повышаться не будет. Днем будет +22...+24 °C, не более, — поделилась Позднякова.

Синоптик уточнила, что в конце недели будет больше солнца. При этом, по ее словам, в этот период ожидаются северные потоки и прохладный воздух.

Температура +20...+22 °C во второй половине недели. Ночью в первой половине недели +16...+18 °C, во второй половине — около +15 °C, — добавила Позднякова.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что погода в Москве улучшится к выходным. По его словам, воздух в столице прогреется до плюс 30 градусов.

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