«Режим абсолютного комфорта» накроет Москву уже в выходные В Москве в выходные температура поднимется до плюс 30 градусов

Погода в Москве улучшится к выходным, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, которые передает РИА Новости, воздух в столице прогреется до плюс 30 градусов.

В выходные ожидается абсолютное торжество солнца и настоящего лета. В субботу ночью плюс 9 — плюс 14, днем потеплеет до плюс 22 — плюс 27. <...> Ультрафиолет станет ощутимым даже в тени. Небо переключится с «дождливого режима» на «режим абсолютного комфорта», — говорится в сообщении.

В воскресенье утром температура воздуха составит от плюс 10 до плюс 15 градусов. Днем, когда солнце достигнет максимальной высоты, воздух прогреется до плюс 25 — плюс 30 градусов.

Ранее Тишковец сообщил, что в Центральной России выпала месячная норма осадков, в Подмосковье — 52% от июльской нормы. По его данным, в столице за позапрошлые сутки на опорной метеостанции ВДНХ зафиксировано 8 мм осадков, на Балчуге — 15 мм, в Бутово — 20 мм. Наибольшее количество осадков выпало на юге Подмосковья.