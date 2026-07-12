Синоптик рассказал, где в России выпала месячная норма осадков Синоптик Тишковец заявил, что в Центральной России выпала месячная норма осадков

В субботу в Центральной России выпала месячная норма осадков, в Подмосковье — 52% от июльской нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его данным, в столице за минувшие сутки на опорной метеостанции ВДНХ зафиксировано 8 мм осадков, на Балчуге — 15 мм, в Бутово — 20 мм.

Месячная норма осадков выпала в Центральной России, в Подмосковье — половина от нормы июля, — заявил синоптик.

Наибольшее количество осадков выпало на юге Подмосковья: в Коломне — 23 мм, в Кашире — 38 мм, в Михнево — 41 мм. Это эквивалентно четырем ведрам дождевой воды на квадратный метр, или 52% от всей июльской нормы.

Синоптик также перечислил другие регионы, где были зафиксированы интенсивные осадки. В Санкт-Петербурге выпало 35 мм, в Воейково Ленинградской области — 50 мм, в Туле — 34 мм. В Рязанской области в ряде мест количество осадков превысило месячную норму.

Ранее губернатор Новгородской области Александр Дронов сообщил, что более 14 тыс. жителей региона временно остались без электроснабжения из-за непогоды. Он отметил, что к восстановительным работам привлекли 87 специалистов. По словам губернатора, последствия стихии затронули 10 округов области.