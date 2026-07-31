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31 июля 2026 в 10:20

В ГД ответили, почему Украина вырезала трек Монеточки из «Человека-паука»

Депутат Толмачев: Украина отличается звериной ненавистью ко всему русскому

Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) Певица Монеточка (Елизавета Гырдымова) Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Инцидент с удалением трека певицы Монеточки (настоящее имя — Елизавета Гырдымова, внесена Минюстом РФ в список иноагентов) из фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» на Украине является ярким проявлением иррациональной и звериной ненависти ко всему русскому, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, данный случай наглядно демонстрирует, что для украинской стороны не существует «хороших» русских, к ним не относятся даже те, кто обладает статусом иноагента в России.

Во-первых, запрет песни Монеточки в фильме «Человек-паук» — это яркий пример киевского неонацизма, который наглядно демонстрирует: для украинцев «хороших» русских не бывает. Певица предала свою родину, оборвала связи с ней, но так и не угодила нацистам. Эта поистине звериная ненависть ко всему русскому. Она иррациональна и абсолютна. Именно с ней сегодня сражаются наши ребята на полях СВО. Во-вторых, скандал высветил противоречие в украинских умах. Им предложили логическую загадку: русская музыка в голливудском фильме — это в первую очередь «плохой» русский текст или все-таки часть «хорошего» американского кино? Столь трудный вопрос местные головы осилить не смогли, они поплыли и раскалились. Часть зрителей осталась недовольна посягательством на священную корову — американский продукт, — высказался Толмачев.

Он отметил, что даже такой гибкий персонаж, как Человек-паук, не сумел угодить всем украинским зрителям в этой ситуации. По словам депутата, единственным способом искоренить неонацистскую и русофобскую сущность Киева является денацификация и демилитаризация Украины.

Даже Человек-паук не смог извернуться так, чтобы понравиться всем украинцам. Сущая мелочь высветила всю искусственность нацистской, русофобской идеологии, которой поражена страна. Лекарство от этого недуга — денацификация и демилитаризация Украины, которые сегодня успешно проводят ВС России, — заключил Толмачев.

Ранее депутат Госдумы Елена Драпеко заявила, что фильм «Человек-паук: Совершенно новый день» не станут запрещать в России из-за трека певицы Монеточки. По ее словам, подобные практики остались в советском прошлом.

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