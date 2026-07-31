«Слава богу»: совладелец DNS высказался о пожаре на складе компании Совладелец DNS Алексеев заявил об отсутствии пострадавших при пожаре на складе

Точный размер ущерба от крупного возгорания на складе DNS во Владивостоке еще не определен, однако здание и хранившаяся в нем техника, вероятно, будут полностью уничтожены, сообщил ТАСС совладелец компании Дмитрий Алексеев. По предварительной информации, персонал удалось эвакуировать, жертв нет.

Горит наша часть [здания], да. <…> Насколько я знаю, нет пострадавших, вроде бы всех успели вывести. Это самая хорошая новость, а все остальное ерунда <…>. Рановато говорить [о понесенных компанией убытках]. Это большой склад. <…> Все выгорит, то есть такое уже не тушится. Слава богу, никто не пострадал. <...> Будем жить дальше, — сказал он.

Ранее пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю сообщили, что возгорание на складе DNS удалось локализовать. По предварительным данным, пламя охватило около 5 тыс. квадратных метров. Работы по ликвидации огня продолжаются. Прокуратура намерена проверить соблюдение норм пожарной безопасности, а также законность использования участка и содержания складских помещений.

Кроме того, в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) сообщили, что в результате удара по логистическому объекту в Волгограде произошло возгорание, на место прибыли пожарные расчеты. Представители компании оперативно скорректировали маршруты поставок — прием товаров и выдача заказов временно перенесены на другие площадки.