«Слава богу»: совладелец DNS высказался о пожаре на складе компании

Точный размер ущерба от крупного возгорания на складе DNS во Владивостоке еще не определен, однако здание и хранившаяся в нем техника, вероятно, будут полностью уничтожены, сообщил ТАСС совладелец компании Дмитрий Алексеев. По предварительной информации, персонал удалось эвакуировать, жертв нет.
Горит наша часть [здания], да. <…> Насколько я знаю, нет пострадавших, вроде бы всех успели вывести. Это самая хорошая новость, а все остальное ерунда <…>. Рановато говорить [о понесенных компанией убытках]. Это большой склад. <…> Все выгорит, то есть такое уже не тушится. Слава богу, никто не пострадал. <...> Будем жить дальше, — сказал он.
Ранее пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю сообщили, что возгорание на складе DNS удалось локализовать. По предварительным данным, пламя охватило около 5 тыс. квадратных метров. Работы по ликвидации огня продолжаются. Прокуратура намерена проверить соблюдение норм пожарной безопасности, а также законность использования участка и содержания складских помещений.
Кроме того, в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ) сообщили, что в результате удара по логистическому объекту в Волгограде произошло возгорание, на место прибыли пожарные расчеты. Представители компании оперативно скорректировали маршруты поставок — прием товаров и выдача заказов временно перенесены на другие площадки.