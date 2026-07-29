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29 июля 2026 в 15:11

Астана ответила на сообщения о размещении складов Wildberries в Казахстане

Wildberries не обращался к Казахстану с просьбой о размещении складов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В Министерство торговли и интеграции Казахстана не поступало официальных обращений от компании Wildberries о размещении дополнительных складских мощностей, сообщила в Telegram пресс-служба ведомства. При поступлении таких предложений они будут рассмотрены с учетом национальных интересов и требований казахстанского законодательства.

На сегодняшний день официальных обращений от компании Wildberries по вопросу размещения дополнительных складских мощностей на территории Республики Казахстан в министерство не поступало. В случае поступления соответствующих предложений они будут рассмотрены с учетом национальных интересов, а также в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что любые проекты международных компаний должны реализовываться на взаимовыгодной основе с учетом национальных интересов. Они также должны создавать дополнительные возможности для местных предпринимателей и сопровождаться инвестициями в экономику республики.

Ранее сообщалось, что рязанский склад Wildberries на время прекратил прием поставок. Товары, хранящиеся на объекте, были временно сняты с продажи. В компании уточнили, что работают над корректным отображением остатков и планируют решить проблему в ближайшее время.

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