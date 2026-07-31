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31 июля 2026 в 12:20

В Роскачестве напомнили, каким должен быть правильный рюкзак для школы

Роскачество: качественный школьный рюкзак должен быть легким и при этом прочным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Качественный школьный рюкзак должен быть легким, не более 700 г для младшеклассников и до килограмма для старшеклассников, и при этом прочным, пишет RT со ссылкой на Роскачество. Кроме того, правильные изделия отличаются удобством, водоотталкивающей пропиткой и светоотражателями.

Важны удобные лямки шириной около четырех сантиметров вверху и двух сантиметров внизу при длине 60—70 сантиметров, с регулируемыми креплениями и возможностью расстегнуть одну из них. Подкладка должна быть дышащей, а пряжки расположены так, чтобы не травмировать ребенка. Оптимальная конструкция включает два отделения: основное для учебников и дополнительное для мелочей. Размеры для младших классов: высота задней стенки 30—36 сантиметров, передней — 22—26 сантиметров, ширина — 6—10 сантиметров, — отметили специалисты.

Специалисты добавили, что качественный рюкзак должен держать форму, равномерно распределять вес и иметь жесткую спинку — особенно это важно для младшеклассников. При выборе изделий они также посоветовали обращать внимание на маркировку с указанием возрастной категории.

Ранее эксперт финансового рынка Андрей Бархота заявил, что школьные товары выгоднее всего покупать в разных местах по акциям в течение всего лета. Он отметил, что перед закупкой лучше составить список необходимых вещей.

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